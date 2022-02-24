غزو أوكرانيا ..القوات الأمريكية تتحرك للمواجهة بوحدات مدرعة و7000 جندي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكي«البنتاجون»، اليوم الخميس، عن إرسال 7000 جندي إلى ألمانيا خلال الساعات المقبلة، وفقا لـ «سكاي نوز عربية».

وأشار البنتاجون إلي أن القوات المرسلة إلى ألمانيا تضم وحدات مدرعة ومشاة وهي لتعزيز قدرات الناتو.

فيما صرح مسئول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الروسية تتحرك في 3 خطوط اثنان منها نحو كييف.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد أن قوات بلاده لن تشارك في أي أعمال قتالية في أوكرانيا ضد روسيا، مبينا في السياق أنه أمر القوات الأمريكية بالتحرك شرق أوروبا لدعم الحلفاء هناك.

وأعلن بايدن أنه فوض البنتاجون لإرسال مزيد من قواتنا العسكرية إلى ألمانيا.