شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الجاد يصنع المعجزات.. كيف نجح الاقتصاد المصرى فى التغلب على الأزمات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الاقتصاد المصري نجاحات وإنجازات عديدة ليصبح أقوى ثالث اقتصاد عربى، كما أصبح نموذج يحتذى به فى المنطقة، وأثبت أن الإصلاح ممكن، وأن العمل الجاد يصنع المعجزات، ونجح الاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي واجهت جميع اقتصادات العالم.

تقرير لمؤسسة ماعت، رصد نجاحات الاقتصاد المصري طوال السنوات الماضية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم التراجع العالمى، وذلك بشهادات من المؤسسات الدولية التي أشادت بالإصلاح الاقتصاد المصري، كما أن السياسات الاقتصادية السليمة ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلي .