أسلحة بريطانية فتاكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستقدم مزيدا من الدعم العسكري لأوكرانيا، بما يشمل منحها أسلحة دفاعية فتاكة. وقال جونسون أمام البرلمان «في ضوء تصاعد السلوك العدواني من جانب روسيا وتماشيا مع دعمنا السابق، ستقدم المملكة المتحدة قريبا حزمة أخرى من الدعم العسكري لأوكرانيا، وستشمل هذه الحزمة مساعدات على شكل أسلحة دفاعية فتاكة وكذلك مساعدات غير فتاكة».

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