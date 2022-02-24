الناتو: هجوم روسيا متهور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج «إن العملية العسكرية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شرق أوكرانيا تشكل تهديدا خطيرا للأمن الأوروبي الأطلسي». وأكد في تغريدة عبر تويتر «إنني أدين بشدة الهجوم المتهور الذي شنته روسيا على أوكرانيا والذي يعرض أرواحا مدنية لا حصر لها للخطر». وأضاف «هذا انتهاك خطير للقانون الدولي وتهديد خطير للأمن الأوروبي الأطلسي. سيجتمع حلفاء الناتو للرد على العدوان الروسي المتجدد».

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