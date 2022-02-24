الحرب تشعل أسعار الغاز في أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت أسعار الطاقة في أوروبا ارتفاعات حادة أمس على خلفية إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، والرد الغربي المرتقب بعقوبات قاسية. وارتفعت العقود الهولندية الآجلة القياسية بـ 41%، مواصلة الارتفاع لليوم الرابع على التوالي. كما ارتفعت أسعار الكهرباء الألمانية لشهر مارس بنسبة 31%. وكانت الأسعار سجلت ارتفاعات على مدار الأيام الماضية مع تصاعد التوترات ذات الصلة.

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