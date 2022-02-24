أوكرانيا تغلق البوسفور

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ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن السفير الأوكراني فوق العادة والمفوض في تركيا فاسيل بودنار القول في بيان «الأمر الأهم حاليا هو دعم أوكرانيا.
وأدعو الشعب التركي والسلطات التركية لمساعدة أوكرانيا. ندعو إلى إغلاق المجال الجوي ومنع السفن الحربية الروسية من العبور في البوسفور والدردنيل، وقد تم تقديم طلب رسمي بذلك للجانب التركي».
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