شكرا لقرائتكم خبر وزيرة خارجية ألمانيا: بوتين يكذب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ «الكذب» بسبب التصعيد في الأزمة مع أوكرانيا، فيما بعثت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر بإشارة تفيد بالاستعداد لمواصلة المفاوضات بشأن التهدئة.

وفي أعقاب لقاء مع نظيرها الفرنسي جان-إيف لودريان، قالت بيربوك في برلين الأربعاء» إذا قال المرء شيئا ما قبل أسبوع ثم فعل العكس الآن، فإنه إذن لم يقل الحقيقة، أو بالألمانية فإنه كذب».

جاء ذلك في رد من الوزيرة الألمانية على سؤال حول ما إذا كانت لا تزال تعتبر بوتين شريكا تفاوضيا جديرا بالثقة، وقال بيربوك «إن اتفاقية مينسك التي كان الحديث يدور حولها في صيغة نورماندي جرى تحطيمها بشكل أحادي الجانب من قبل الرئيس الروسي».

وأضافت بيربوك «إن بوتين وقع الاتفاقية والآن لم تعد لورقتها قيمة»، وأكدت في الوقت نفسه « حتى في أصعب أزمة يجب أن نبقي النافذة مفتوحة دائما للمحادثات، ونحن نريد أن نتجنب الحرب» مشيرة إلى أن الأمر الآن بيد روسيا لتتراجع عن خطواتها التصعيدية.

وصرحت بيربوك بأن بوتين قرر التصرف ضد القانون الدولي بشكل كامل وتجاهله «والمجتمع الدولي لن يقبل بهذا الخرق للقانون الدولي».

من جانبه، قال لودريان عن بوتين «نحن نعرفه بالفعل» مضيفا «أنه لا يعرف ما إذا كان هناك أي أحد يمكن أن يجيب على سؤال عما إذا كان يمكن للمرء أن يصدق كلام بوتين». ورأى لودريان أنه يجب بالرغم من ذلك الإبقاء على الضغط والوحدة والصرامة والتضامن وكذلك الحوار أيضا حتى لا يقع نزاع حربي.