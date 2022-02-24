ممثل كوميدي وراء حرب روسيا على أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يدر بخلد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن مسلسله الهزلي الذي قام ببطولته قبل سبع أعوام سيتحول إلى واقع، وأنه سيكون محور استفزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويتسبب في إشعال حرب لا هوادة فيها.. ربما تكون ثالث أكبر حرب في العالم.

لم يعمل الرئيس الأوكراني بالسياسة قط وكل علاقته بها كان في سياق عمله بأحد الأدوار الدرامية قبل أن يكون في بؤرة أهم حدث سياسي يشغل العالم.

اشتهر فلاديمير زيلينسكي كممثل كوميدي، لكنه حقق فوزا كاسحا في أبريل 2019 بانتخابات الرئاسة في أوكرانيا وهزم منافسه الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو (53 عاما) بحصوله على 73,2% من مقابل 25,3% لبوروشنكو الذي أقر آنذاك بهزيمته.

جاء زيلينسكي من «الدار إلى النار»، فالرجل الذي لم يسبق له العمل في المجال السياسي، والعمل السياسي الوحيد الذي قام به، كان في سياق درامي، حيث تقمص شخصية رئيس للدولة في مسلسل تلفزيوني شهير، بات يرأس الدولة التي تشغل حديث ساسة العالم أجمع.. وفقا لموقع (العين الإخباري) الإماراتي.

صراع هزلي

لم يعد الخط الفاصل بين الواقع والخيال غير موجود، ففي توقع درامي، تحققت جميع مشاهد مسلسل كوميدي أدى فيه الرئيس الأوكراني الحالي، فلاديمير زيلينسكي، دور البطولة.

عرض مسلسل «خادم الشعب»؛ في أوكرانيا للمرة الأولى عام 2015، ولعب فيه زيلينسكي، الذي كان ممثلا كوميديا آنذاك، دور رجل عادي وصل إلى سدة الرئاسة.

يتناول المسلسل -في إطار هزلي- الصراع الطويل الذي تخوضه أوكرانيا مع حكم الأقلية، أو ما يعرف بـ»الأوليغارشية والبيروقراطيين» الغارقين في الملذات، وذلك منذ أن نالت البلاد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي قبل 18 عاما.

الهروب الكبير

بفضول وتشويق تابع المواطنون في أوكرانيا الأحداث الكوميدية للمسلسل وشخصياته بعد أن بثها التلفزيون الأوكراني، لم يكن ليدور بخلد أحدهم - ولا حتى زيلينسكي نفسه - أن المسلسل يكتب قسما واسعا من مستقبلهم ومستقبل أوكرانيا أيضا.

في أحد مشاهد المسلسل يتجول الرئيس الأوكراني في شوارع كييف، لكنها كانت مقفرة تماما من الناس الذين فروا من البلاد، فيذهب إلى المطار ليشاهد آخر طائرة تغادر إلى ما وراء الحدود.

تحول الهزل إلى واقع، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، فرار أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين تاركين الأسلحة خلفهم.

وهم أم حقيقة؟

بث المسلسل للمرة الأولى عام 2015، وحقق نجاحا فوريا، وأدى فيه زيلينسكي شخصية مدرس تاريخ أصبح لاحقا رئيسا للبلاد، وتمت إذاعة الموسم الثالث قبل الجولة الأولى من الانتخابات.

وأعلن الممثل الكوميدي أنه سيتنافس على منصب رئيس البلاد، خلال احتفالات رأس السنة العام 2018 عبر برنامج تلفزيوني، ومنذ ذلك الحين بدأت حملته السياسية، واستخدم شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وتفاعل مباشرة مع المواطنين خلال البرامج التلفزيونية وحفلات الملهى، وكذلك استخدم مقاطع فيديو قصيرة في الترويج لنفسه.

وواجه زيلينسكي (44 عاما) بوروشنكو (53 عاما)، لكن أيا منهما لم يستطع حسم المنصب من أول جولة ليلتقيا في جولة إعادة تشهد اكتساحا للفنان الكوميدي، ومنذ نوفمبر الماضي، تفرض الأزمة الأوكرانية نفسها بقوة على الساحة العالمية قبل أن تعلن روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

استفزاز الرئيس

ويرى مراقبون أن زيلينسكي استفز روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، بعدما ارتمى في أحضان الغرب وأقام علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وطلب الانضمام إلى حلف الناتو، علاوة على ردوده القوية على بوتين؟.

ومؤخرا، أكد الرئيس الأوكراني حاجة كييف لدعم عسكري من أمريكا لمواجهة تهديدات روسيا، مضيفا خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أن على القوى الغربية التخلي عن سياسة «مهادنة» موسكو.

وقال «تلقت أوكرانيا ضمانات أمنية للتخلي عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم.. لا نملك أسلحة.. لكن لدينا الحق في المطالبة بتغيير سياسة المهادنة إلى أخرى تضمن الأمن والسلام».

الانضمام للناتو

وطالب الرئيس الأوكراني بإطار زمني «واضح» لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، في ظل تزايد المخاوف من غزو محتمل لبلاده من قبل روسيا التي ترفض بشدة انضمام كييف إلى التحالف العسكري الغربي.

وبينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشرف على تدريبات نووية لقواته، عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت لقاء بوتين بهدف منع أي غزو روسي لبلاده. وقال «لا أعرف ما الذي يريده الرئيس الروسي.. لهذا السبب، أقترح بأن نلتقي.. فلسنا بحاجة لحرب عالمية ثالثة».

مسيرة فلاديمير زيلينسكي:

