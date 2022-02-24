بعد اندلاع الحرب بينهما.. مقارنة بين قوة الجيش الروسي ونظيره الأوكراني

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فى تصعيد خطير، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال الرئيس الروسي، إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

مقارنة بين قدرات الجيشين الروسي والأوكراني

وتكشف الأرقام الخاصة بقدرات جيشى روسيا وأوكرانيا عن فجوة هائلة بين الطرفين، وتفوق كبير لموسكو، سيكون له بالتأكيد تأثيره بعد بدء الهجوم العسكرى الروسي على أوكرانيا.

ومن الواضح أن روسيا هي "الأقوى" لاسيما، أنها تأتي في المرتبة الثانية عالميا كأقوى جيوش العالم، بينما تحتل نظيرتها الأوكرانية المرتبة الثانية والعشرين عالميًا.

القدرات العسكرية الروسية

فروسيا تمتلك جيشا قويا، ويبلغ عدد جنود الجيش الروسي، وفقا لموقع "غلوبال فاير باور" مليونا و350 ألف جندي، بينهم 850 ألف جندي من القوات العامة، و250 ألفا من جنود الاحتياط، و250 ألفا من القوات شبه العسكرية.

وتشير إحصائيات الموقع بحسب آخر إحصائية لعام 2022 إلى أن جيش روسيا يحتل المرتبة الأولى عالميا في أربعة أسلحة من القوات البرية، وهي الدبابات، حيث تملك روسيا 12.420 دبابة، والمدافع ذاتية الحركة، وتملك موسكو منها 6.574 مدفعا، ومدافع الميدان ولديها 7.571، وراجمات الصواريخ، وتملك روسيا منها 3 آلاف و391.

ويشير التقرير إلى أن روسيا تمتلك 30 ألفا و122 مدرعة، مما يجعلها ثالث أضخم قوة مدرعات على مستوى العالم. وتمتلك روسيا أيضا أكثر من 6 آلاف قنبلة نووية، والتى تمثل قوة ردع استراتيجية هائلة.

فيما يمتلك الجيش الروسي أكثر من 4173 طائرة حربية، بينها 772 مقاتلة، و739 طائرة هجومية، كما يمتلك الجيش الروسي 1543 مروحية عسكرية منها 538 مروحية هجومية.

ومن حيث القوة البحرية، يتكون الأسطول الروسي من 605 قطع بحرية، منها حاملة طائرات وحيدة. ويمتلك الجيش الروسي 70 غواصة و15 مدمرة، و11 فرقاطة و48 كاسحة ألغام.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الإنفاق السنوي للجيش الروسي 154 مليار دولار أميركي.

قدرات الجيش الأوكراني

يصل عدد أفراد الجيش الأوكراني إلى 200 ألف جندي، بالإضافة إلى 250 ألف جندي في قوات الاحتياط.

من حيث القوة الجوية، يمتلك الجيش الأوكراني 318 طائرة حربية فقط، بينها 69 مقاتلة، و29 طائرة هجومية، و32 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 71 طائرة تدريب، و112 مروحية عسكرية منها 34 مروحية هجومية في تأخر كبير وواضح عن نظيره الروسي في هذا الجانب.

ولدى الجيش الأوكراني أكثر من 2596 دبابة و 12303 مدرعات و1067 مدفعا ذاتي الحركة وأكثر من 2040 مدفعًا ميدانيًا، إضافة إلى 490 راجمة صواريخ.

وعلى صعيد القوة البحرية، يضم الأسطول البحري الأوكراني 38 قطعة بحرية فقط في تأخر كبير أيضًا في هذا الجانب عن نظيره الروسي.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الإنفاق السنوي للجيش الأوكراني 11.8 مليار دولار أميركي.

وتقول صحيفة "يو إس إيه" الأمريكية فى تقرير لها إن أوكرانيا تمتلك 250 ألفا من القوات الفاعلة و290 ألفا أخرى من جنود الاحتياط و50 ألفا من القوات شبه العسكرية، والتى يمكن أن يتم تنشيطها مع وجود صراع مع روسيا. ويعد هذا تفوقا كبيرا عما كانت عليه أوكرانيا فى عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، حيث كان لديها 140 ألفا من القوات، و6 آلاف فقط كانوا مستعدين للقتال.

وكانت وسائل إعلام روسية، أعلنت أن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.

وأعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت عملية إنزال فى ماريبول وأوديسا .

وقالت وسائل إعلام دولية، أن دوى انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف على الحدود الشمالية الشرقية، وكذلك دوى إطلاق نار بمحيط مطار بوريسبل فى العاصمة الأوكرانية كييف.

كما شهدت مدن الشرق الأوكرانية عملية نزوح واسعة للسكان باتجاه الشرق، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية ضد كييف، وفق تقارير إعلامية.

أعلنت روسيا تدمير القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن البنية التحتية لسلاح الطيران الأوكراني خرجت عن الخدمة، بحسب تقارير إعلامية.

وشوهد تصاعد أعمدة دخان كثيفة ناتجة عن انفجار في مطار تشوغيف العسكري بمنطقة خاركوف الأوكرانية.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.