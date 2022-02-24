شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تطالب تشديد الرقابة على نزلات وطلعات الطريق الدائرى لمنع التعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت النائبة سولاف درويش، بشأن ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير موقف حلابة - صنافير العشوائي الذي يقع بحري السكة الحديد بمنتصف مدينة قليوب – محافظة القليوبية، حيث يخدم أكثر من ثلث قرى مركز قليوب، مطالبة إنشاء موقف أوجراج متعدد الطوابق خاص بسيارات الشركات ليكون مورد من موارد المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة 19 طلي إحاطة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن بعض النزلات على الطريق الدائري عليها تعديات والبعض الأخر أسواق عشوائية، مما يستوجب ضرورة حل هذا الأمر.

وقال رئيس مدينة قليوب، إنه بخصوص البلدورة لتنظيم الدخول والخروج فى الموقف محل طلب الإحاطة سيتم رفع المساحات لمتخصص فى المحافظة لوضع حلول عاجلة خاصة وأن هذا الأمر قد يعيق حركة مرور السيارات

وطالب النائب أحمد السجينى، إزالة القمامة على وجه السرعة من هذا المكان على وجه التحديد.

وعقب رئيس المدينة قائلا:" الشكل غير مرضى، ولكننا نقوم على الجمع السكنى للقمامة وفى حال التطوير سيتم إزالة كافة هذه المخلفات، المشكلة أن فيه ناس بترمى القمامة فى هذا المكان وسيتم التعامل مع هذا الأمر".