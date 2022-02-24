الرياح تصل لـ46 كيلو متر في الساعة.. إغلاق ميناء بورتوفيق بسبب الطقس السيء

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إغلاق ميناء بورتوفيق مساء اليوم نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

قال مصدر ملاحي لـ"الخليج 365" إن سرعة الرياح تراوحت بين 15 إلى 20 عقدة بحرية وتصل إلى 26 عقدة تعادل 46 كيلو متر، واتجاها الرياح جنوبية غربية وحالة البحر مضطربة جدا إذ تجاوز ارتفاع الأمواج 2 متر.

وأضاف أنه جرى ايقاف الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

ووجه اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.