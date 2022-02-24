وزير التعليم: "ولادنا لو خدو فرصة بجد هيكسروا الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تراهن على التلاميذ والطلاب المصريين، مضيفًا: "ولادنا لو أتيحت لهم فرصة تعليم بجد، هيكسروا الدنيا".

وأضاف شوقي، اليوم الخميس، خلال احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين في اختبار القدرات، للأكاديمية الدولية، أن الطلاب في أول امتحان صغير وصلوا العالمية، مؤكدًا أن طلاب رابعة ابتدائي فازوا على أقرانهم من الدول الأخرى.

وأوضح شوقي موجهًا كلامه لأولياء الأمور: "سيبوهم يكبروا ويستفيدوا، ونقيمهم مع أقرانهم في نفس السن من الدول التانية".

وتابع: "نؤمن بمهارات الطلاب، وقلنا التعليم لازم يكون متعة، والسوشيال اتريقت، عندنا ثقة في الأولاد وهيشرفونا ومنخفش من الامتحانات، ودورنا نخلي الامتحانات متخوفش، ذاكروا عشان تتعلموا مش عشان الامتحان، وكل واحد يعمل الحاجة اللي بيحبها، عشان يتعلم، ووظيفتنا نحاول نخليكو تتعلموا".