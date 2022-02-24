التعليم: اختبار 10 آلاف طالب مصري على امتحان دولي للرياضيات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر أول دولة تشارك في اختبارات القدرات بالأكاديمية الدولية ضمن 15 دولة أخرى.

وأضاف شوقي خلال حفل تكريم الطلاب المتفوقين في اختبارات القدرات الأكاديمية الدولية، أن الوزارة بنت نظامًا تعليميًا يؤهل الطالب للمنافسة ويعتمد في التعلم عل الفهم وليس الحفظ والتلقين، من أجل خلق جيل قادر على المنافسة العالمية.

وقال وزير التعليم، إن الوزارة ستتعاون أكثر مع مؤسسة SPRIX,TOKYO التعليمية اليابانية في تدريس الرياضيات، موضحًا أنه سيتم إتاحة الاختبار في مارس المقبل باللغتين العربية والإنجليزية وسيشارك فيه قرابة 10 آلاف طالب وطالبة لقياس قدرات الطلاب في مادة الرياضيات.

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