صور.. أمطار ثلجية على الدقهلية والمحافظة تعلن الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تعرضت مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية، اليوم، لهطول أمطار ثلجية على غزيرة في مناطق، وأمطار خفيفة في أماكن أخري، واستمرت الأمطار لوقت قصير، فيما تجمعت الثلوج على ‏جانبي الشوارع في بعض قرى مركز المنصورة.

وأعلنت محافظة الدقهلية عن رفع درجة الاستعداد ‏للتعامل الفوري مع الأمطار أو أي حوادث طارئة نتيجة الطقس السيئ والذي بدأ برياح شديدة تبعته ‏الأمطار.‏

وأكد أهالي قرية ميت محمود مركز المنصورة، أن أمطار ثلجية سقطت على قريتهم ‏اليوم، ولعب الأطفال بالثلوج التي تجمعت على جانبي الشوارع، وأن الأمطار استمرت وقت قصير إلا ‏أنها كانت قوية وثلجية ما تسبب في تراكم المياه في المناطق المنخفضة في القرية.‏

وفي شمال الدقهلية تعرضت مدن المطرية والمنزلة لأمطار غزيرة وسط تكاثر السحب المنخفضة والرياح ‏الشديدة، فيما شهدت مراكز أخرى استقرار لحالة الجو بخلاف شدة الرياح.‏

في السياق ذاته أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي متابعة الأوضاع أولا بأول والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، لرفع تراكمات المياه.

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن هناك خطة متكاملة يجري تنفيذها في هذا الصدد من خلال كافة ‏أجهزة المحافظة للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات ‏المياه بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاعاتها المنتشرة بنطاق المحافظة.