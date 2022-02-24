صور.. سفير الاتحاد الأوروبي يزور مدرسة محمد حسين هلال الميكانيكية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

زار كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، مدرسة محمد حسين هلال الميكانيكية في محافظة أسوان اليوم الخميس.

وقال عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن الزيارة تأتي في إطار التعاون القائم بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والممثل في التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني "TVET Egypt".

تستهدف الزيارة متابعة أعمال البنية التحتية المطورة والمعدات الموردة إلى المدرسة التي نتجت عن التعاون المثمر بين الوزارة والبرنامج.

وأضاف لطفي أن سفير الإتحاد الأوروبي تفقد معمل "الإلكترونيات والقوى" واستمع لشرح من المهندس أحمد عادل موجه عام الكهرباء عن مكونات المعمل ونظام تشغيله، بعدها تفقد الوفد معمل "الطاقة المتجددة" المخصص للحصول على الطاقة الكهربية من الطاقة المتجددة باختلاف أنواع الطاقات سواء طاقة (شمسية - رياح - تحليل المياه - التسخين الشمسى) من تجارب واختبارات لجميع مكونات مصادر تحويل الطاقة المتجددة إلى طاقة كهربية.

واختتمت فعاليات الزيارة بإقامة مؤتمر صحفي، قام خلاله الوفد الإعلامى المرافق للوفد الأوروبى بتوجيه الأسئلة للطلاب حول استفادتهم من هذه المعامل وكيفية التطبيق العملى على الألواح والعقبات التي واجهتهم أثناء التدريب، ومدى استفادتهم من التجربة فى افتتاح مشروعات خاصة بهم بعد التخرج.