السفارة الليبية في أوكرانيا تدعو رعاياها إلى أخذ الحيطة والحذر

اسماعيل عبد الحي - دعت السفارة الليبية في كييف رعاياها الليبيين إلى توخي الحيطة والحذر؛ مؤكدة على الموجودين في مناطق التوتر، ضرورة الانتقال إلى مناطق أكثر أمناً.

وحسب بيان نشرته السفارة الليبية في كييف عبر صفحتها في موقع فيسبوك: السادة المواطنين الليبيين الكرام وأبناءنا الطلبة، نتوجه إليكم بأخذ الحيطة والحذر، وننصح بعدم الخروج من منازلكم إلا للضرورة، حتى تتوضح الأوضاع، ولأبنائنا المتواجدين في مناطق التوتر الابتعاد إلى مناطق أكثر أمناً".

يأتي ذلك فيما أكدت السفارة الليبية في أوكرانيا أن بعثتها الدبلوماسية لن تغادر كييف، لكنها لفتت إلى إمكانية التوجه إلى جنوب أوكرانيا إذا لزم الأمر.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وكالات