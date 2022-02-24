مسؤول أمريكي: غزو روسي واسع النطاق

وأضاف أن الهجوم بدأ بإطلاق صواريخ برية وبحرية، ما يقرب من 100 صاروخ، تنوعت بين صواريخ باليستية قصيرة المدى، وكذلك صواريخ باليستية متوسطة المدى، وصواريخ كروز وصواريخ أرض جو، وصواريخ تطلق من البحر.
ثلاثة محاور
وقال المسؤول إن الروس يتحركون على ثلاثة محاور: من القرم إلى خيرسون، ومن بيلاروسيا باتجاه كييف، ومن الشمال الشرقي إلى خاركيف.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة AP، إنه ليس من الواضح عدد القوات الروسية الموجودة في أوكرانيا الآن، وأن الأهداف الرئيسية للهجوم الجوي، كانت الثكنات ومخازن الذخيرة، و10 مهابط للطائرات.
وإن القوات البرية الروسية بدأت في التحرك إلى أوكرانيا من بيلاروسيا، حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت الشرقي.
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