بوتين: الهجوم على أوكرانيا السبيل الوحيد للدفاع عن روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنّ بلاده لم يكن أمامها "أي سبيل آخر" للدفاع عن نفسها سوى شنّ هجوم عسكري على جارتها أوكرانيا، في وقت يواصل الجيش الروسي منذ فجر الخميس اجتياح الجارة الشرقية.

وقال بوتين خلال اجتماع عقده في الكرملين مع رجال أعمال وبثّه التلفزيون إنّ "ما يجري حاليا هو إجراء قسري لأنّهم لم يتركوا لنا أيّ سبيل آخر للتحرك بشكل مختلف".

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده لا تريد الحاق الضرر بالنظام الاقتصادي العالمي ولا استبعادها منه، في وقت تسبب غزوه لأوكرانيا باضطرابات كبيرة في الاسواق ويعرض موسكو لعقوبات مدمرة.

وقال بوتين أمام ممثلين روس لأوساط الاعمال اجتمعوا في الكرملين "لا تزال روسيا جزءا من الاقتصاد العالمي، لا نعتزم الحاق الضرر به. اعتقد أن على شركائنا أن يدركوا (هذا الأمر) وألا يكون هدفهم دفعنا إلى خارج النظام".