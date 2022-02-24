تحذير تايواني: 9 طائرات صينية تخترق منطقة الدفاع الجوي

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن القوات الجوية حذرت مرة أخرى، اليوم الخميس، تسع طائرات صينية اخترقت منطقة الدفاع الجوي التايوانية ، في نفس اليوم الذي شنت فيه روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا ، وهي أزمة تراقب عن كثب في تايبيه.

واشتكت تايوان، التي تدعي الصين أنها ضمن أراضيها ، من مثل هذه المهام المنتظمة للقوات الجوية الصينية على مدار العامين الماضيين ، على الرغم من أن الطائرات لا تقترب من تايوان نفسها.

وقالت الوزارة إن المهمة الأخيرة شملت ثماني مقاتلات صينية من طراز J-16 وطائرة استطلاع Y-8 ، حلقت فوق منطقة تقع شمال شرق جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان في الطرف العلوي لبحر الصين الجنوبي.

وقالت الوزارة إنه تم إرسال مقاتلات تايوانية لتحذير الطائرات الصينية وتم نشر صواريخ دفاع جوي "لمراقبة الأنشطة" .

وتراقب تايوان بحذر الأزمة الأوكرانية، وسط مخاوف من أن الصين قد تحاول استغلالها للتحرك في الجزيرة.

وفي حين أن تايبيه لم تبلغ عن أي تحركات غير عادية من قبل القوات الصينية ، فقد رفعت الحكومة مستوى التأهب.

وتعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخصيص المزيد من الموارد الدبلوماسية والأمنية لتلك المنطقة، وذلك في مذكرة حول استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ من 12 صفحة صدرت في وقت سابق من هذا الشهر .

وأضافت أنه فيما يتعلق بتايوان ، ستعمل واشنطن مع شركاء داخل المنطقة وخارجها للحفاظ على السلام والاستقرار في المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين.