مسؤول أمريكي: الهجوم الروسي يهدف إلى إسقاط الحكومة الأوكرانية

اعتبر مسؤول عسكري أمريكي اليوم أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يهدف إلى "إسقاط" الحكومة في كييف واستبدالها بنظام مؤيد لموسكو. وقال المسؤول "يعتزمون في شكل أساسي إسقاط الحكومة وإقامة حكم يتبع لهم".



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