دول البلطيق تتساءل هل نحن التاليين بعد أوكرانيا ؟

إذا نظرنا إلى الأحداث الجارية في أوكرانيامن وجهة نظر باريس ولندن وواشنطن ، قد تبدو وكأنها حرب باردة جديدة تتشكل في أوروبا، ولكنها من نظر دول البلطيق،أسوأ بكثير، حيث أعادت التوترات المتصاعدة والأحداث الجارية في أوكرانيا التي سبقت هجوم الخميس ذكريات عمليات الترحيل الجماعي والقمع لدول البلطيق، وأرسل هجوم روسيا على أوكرانيا موجات صدمة عبر دول البلطيق.

وأعلن رئيس ليتوانيا حالة الطوارئ، وعلقت لاتفيا تراخيص البث لعدة محطات تليفزيونية روسية متهمة بنشر معلومات مضللة ودعاية.

وتم الاستيلاء على دول البلطيق الثلاث وضمها جوزيف ستالين خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن تحصل على الاستقلال مرة أخرى مع تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وانضمت إلى الناتو في عام 2004، ووضعت نفسها تحت الحماية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

إلى جانب بولندا، وهي أيضًا عضو في الناتو، و كانت دول البلطيق الصغيرة من بين أكثر المدافعين عن فرض عقوبات قوية ضد موسكو وحلف شمال الأطلسي على تعزيزات الجناح الشرقي للحلف.

حماية بالجنود

قام قادة حكومات دول البلطيق في الأسابيع الأخيرة برحلات مكوكية إلى العواصم الأوروبية، محذرين من أن الغرب يجب أن يردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابل مهاجمة أوكرانيا، وإلا فإن دباباته ستستمر في التحرك نحو أجزاء أخرى من الإمبراطورية السوفيتية السابقة.

قائلين إن «المعركة من أجل أوكرانيا هي معركة من أجل أوروبا».

وحذر وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إذا لم يتم إيقاف بوتين هناك، فسيذهب إلى أبعد من ذلك.

قبل يومين من الهجوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بعض القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا، بما في ذلك 800 جندي مشاة ومقاتلات إف -35 وطائرات هليكوبتر أباتشي، سيتم نقلها إلى دول البلطيق الثلاث، واصفًا الخطوة بأنها دفاعية بحتة.

قوبل الخبر بالحماس في عواصم البلطيق. بينما تلزم معاهدة الناتو جميع الحلفاء بالدفاع عن أي عضو يتعرض للهجوم، تقول دول البلطيق إنه من الضروري أن يظهر الناتو العزم ليس فقط بالكلمات ولكن بالجنود على الأرض.

وقالت جانيس جاريسنس، وزيرة الدولة بوزارة الدفاع في لاتفيا: «تقيس روسيا دائمًا القوة العسكرية ولكن أيضًا تقيس إرادة الدول للقتال». «بمجرد أن يروا نقطة ضعف، سوف يستغلون هذا الضعف».

استعادة النفوذ

في حين أن بوتين لم يعرب علنًا عن أي طموح لإعادة تأكيد السيطرة الروسية على دول البلطيق، فإن العديد من الإستونيين واللاتفيين والليتوانيين قلقون من أنه يريد استعادة النفوذ في جميع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، والتي وصف انهيارها ذات مرة بأنه مأساة. الشعب الروسي.

في خطابه في وقت سابق من هذا الأسبوع مهد الطريق للتدخل العسكري الروسي، قال بوتين إن أوكرانيا «ليست مجرد دولة مجاورة لنا. إنه جزء لا يتجزأ من تاريخنا وثقافتنا ومساحتنا الروحية».

ثقافة واحدة

تختلف دول البلطيق ثقافيًا ولغويًا، وليس لديها نفس الصلة بالتاريخ والهوية الروسية. ومع ذلك، فقد حكمتهم موسكو معظم السنوات الـ 200 الماضية، أولاً من قبل الإمبراطورية الروسية، ثم لما يقرب من 50 عامًا بعد الحرب العالمية الثانية من قبل الاتحاد السوفيتي.

وجميع البلدان الثلاثة لديها أقليات عرقية روسية ؛ في لاتفيا وإستونيا، يشكلون حوالي ربع السكان.

وبالرغم من اندماج العديد منهم بشكل جيد، إلا أن التوترات اندلعت في عام 2007 عندما قام مئات من الروس بأعمال شغب ضد خطط الحكومة لنقل نصب تذكاري للحرب السوفيتية في تالين، عاصمة إستونيا. وتشتبه إستونيا في قيام روسيا بتأجيج الاضطرابات وتنظيم الهجمات الإلكترونية التي شلت شبكات الكمبيوتر الحكومية.

دعاية روسية

وقال نيريجوس ماليوكيفيسيوس، المحلل السياسي في جامعة فيلنيوس: «عندما نسمع بوتين يهين أوكرانيا، ويصفها بأنها دولة مصطنعة بلا تاريخ، فإن ذلك يذكرنا بنفس الأشياء التي كانوا يرددونها بشأن جميع الجمهوريات السوفيتية السابقة لسنوات عديدة». وأضاف أن «آلة الدعاية الحكومية الروسية تعمل الآن بمستويات غير مسبوقة من الشدة، والرسالة لا تتعلق فقط بأوكرانيا».

دول البلطيق:

يُستخدم عادة لتجميع ثلاثة دول ذات سيادة في أوروبا الشمالية على الساحل الشرقي لبحر البلطيق: إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا.

وجميعها عضو في حلف شمال الأطلسي(الناتو).