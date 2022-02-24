القضاء على عنصرين إرهابيين شمال غرب باكستان

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن العملية نفذتها فرقة من قوات الأمن بناء على معلومات استخباراتية، رصدت تحركات لعناصر إرهابية.
وأضاف أن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهما كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس.
من جهة أخرى صادرت قوات الجيش الباكستاني كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات خلال عملية نفذتها في بلدة "مدي خيل" بمنطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان.
وأشار بيان للجيش إلى أن الأسلحة والمتفجرات التي تمت مصادرتها تشمل بنادق رشاشة وقذائف هاون وقنابل يدوية، وتم تهريبها إلى وزيرستان لاستخدامها في الأعمال الإرهابية.
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