أول تحرك أوروبي “حازم” في وجه الغزو الروسي.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 7:10 مساءً

أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة “موجعة وواسعة النطاق” على روسيا، بسبب تصعيدها العسكري ضد أوكرانيا، تشمل قطاعات الطاقة والمالية والنقل، وتجميد الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، وحظر دخول القطاعات الاقتصادية الروسية المهمة لمجالات التكنولوجيا الرئيسية، وأسواق المال الأوروبية.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي لديه خطط طارئة من أجل استقبال اللاجئين النازحين بسبب “الغزو الروسي”، وذلك بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

مشيرة إلى أن هذه الخطط تأتي ضمن استعدادات أوسع نطاقا في حال وقوع هجوم روسي، تشمل خطوات لتحسين الأمن السيبراني للكتلة الأوروبية، وتنويع إمدادات الغاز.

وتشمل التدابير أيضا الحد من تصدير تكنولوجيات رئيسية وفرض قيود على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين والعاملين للدولة الروسية في الخارج.

ومع ذلك، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك استعدادات أوسع نطاقا لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، تتجاوز تلك التي يجري بحثها في اجتماع القمة الأوروبية الطارئة اليوم، بما في ذلك الطرد من “جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك” المعروفة بنظام المدفوعات المالي العالمي “سويفت”.

كان زعماء بارزون في الاتحاد الأوروبي تعهدوا طوال الأزمة بأن روسيا “ستتعرض لعواقب هائلة وتكاليف قاسية” إذا غزت أوكرانيا.

وشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عملية عسكرية متوقعة منذ فترة طويلة على أوكرانيا المجاورة.

وتعهد زعماء الاتحاد الأوروبي بالرد على “العدوان (الروسي) السافر” على أوكرانيا في قمتهم الطارئة، واتخاذ قرار بشأن إجراءات جديدة لتحميل موسكو “تبعات ضخمة وشديدة”.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه استدعى سفير روسيا في بروكسل لإدانة “الغزو غير المبرر”، محذرا إياه من أنه سيجري البت بشأن حزمة عقوبات جديدة “قاسية” خلال القمة بالتنسيق مع شركاء الاتحاد على جانبي المحيط الأطلسي.