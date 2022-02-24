مسؤول أمريكي: روسيا تخطط لـ”قطع رأس” الحكومة الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 11 دقيقة

أكد مسؤول دفاعي أمريكي كبير، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ترى أن الغزو الروسي لأوكرانيا يهدف إلى “قطع رأس” الحكومة الأوكرانية، وأن أحد محاور الهجوم الرئيسية الثلاثة يتركز على العاصمة كييف.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “يشير تقديرنا إلى أن لديهم كل النية لقطع رأس الحكومة بشكل أساسي وإرساء أسلوبهم الخاص في الحكم، وهو ما يفسر هذه التحركات المبكرة”.

وأضاف إن الولايات المتحدة لا ترى تهديدا متزايدا فيما يتعلق بالقوات النووية الروسية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأسلحة النووية الروسية في حالة تأهب قصوى، قال المسؤول: “لا نرى تهديدا متزايدا في هذا الصدد”.

خطاب بايدن

والتقى الرئيس جو بايدن الخميس حلفاء واشنطن في مجموعة السبع في محاولة للتوصل إلى حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بعد هجومها على أوكرانيا.

وسيوجه بايدن لاحقا خطابا إلى الأمة حول أزمة يحذر من أنها ستؤدي إلى خسائر كارثية في الأرواح.

وقبيل اللقاء، ترأس بايدن اجتماعا لمجلس الأمن القومي للبحث في آخر التطورات في أوكرانيا، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وفي أول تعليق له الأربعاء على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، قال بايدن إن “الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيرّدون بطريقة موحّدة وحاسمة. العالم سيحاسب روسيا”.