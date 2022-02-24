في المغرب.. تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى نهاية “آذار”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 6:58 مساءً

مددت حكومة المغرب، اليوم الخميس، مفعول حالة الطوارئ الصحية المفروضة بسبب تداعيات فيروس كورونا، شهراً إضافياً، حتى 31 مارس/آذار المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا ومتحوراته.

ويمنح مرسوم حالة الطوارئ صلاحيات واسعة لولاة الأقاليم لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على الصعيد المحلي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي.

يشار إلى أن وزارة الصحة المغربية أعلنت أن 70878 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وأفاد بيان للصحة المغربية، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 5310677 شخصا، موضحا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24717211 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23156326 شخصا حتى اليوم.

وأشار البيان إلى أن 4589 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 6229 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.