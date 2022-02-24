مجموعة السبع: بوتين أعاد الحرب إلى أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 6 دقائق

دانت مجموعة الدول السبع الصناعية بشدة، اليوم الخميس، الغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت إنها ستفرض عقوبات اقتصادية ومالية صارمة ومنسقة على موسكو.

وقال زعماء مجموعة السبع، في بيان مشترك: “هذه الأزمة تشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي القائم على القواعد وستتجاوز تداعياتها حدود أوروبا”، وأضاف البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعاد الحرب إلى القارة الأوروبية.

وقال الزعماء، في بيان أصدرته ألمانيا: “لقد وضع نفسه في الجانب الخطأ من التاريخ”.

وأكدوا تأييدهم للتنسيق بين كبار منتجي الطاقة والمستهلكين من أجل تحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة العالمية وأبدوا استعدادهم للتصدي للاضطرابات المحتملة.

وصباح الخميس، بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك.

وتمكنت القوات الروسية من دخول منطقة كييف من بيلاروس لتنفيذ هجوم بصواريخ غراد على أهداف عسكرية، وفقا لحرس الحدود الأوكراني.

وأفادت وكالة “فرانس برس” بتحليق مروحيات مجهولة الهوية ضمن مجموعات على علو منخفض في ضاحية كييف، العاصمة الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن العملية العسكرية الروسية أكبر بكثير مما أعلنت موسكو، نافيا الأنباء التي تحدثت عن انهيار قوات الدفاع الأوكرانية بسبب الضربات الصاروخية.