لافروف: الغرب لا يحترمون القانون الدولي وموسكو مستعدة لـ”الحوار”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 5 دقائق

أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد موسكو للعودة إلى الحوار الذي سيعيد المجتمع الدولي إلى العدالة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بحسب ما جاء في قناة ”روسيا اليوم“.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الروسية عن الوزير الروسي لافروف قوله خلال محادثات مع نظيره الباكستاني عزيز تشادوري: ”لسوء الحظ، لا يحترم أصدقاؤنا الغربيون القانون الدولي، ويحاولون تدميره والترويج لما يسمونه، النظام القائم على القواعد“.

وأضاف لافروف أن ”الطريقة التي لا تقتصر بها الدول الغربية على أراضي الدول الأعضاء في الناتو والمطالبة بنطاق واسع، فضلا عن كيفية ترويجها للاستراتيجيات المزعومة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تشهد على شهيتها لجميع الكوكب“.

وأعرب الوزير الروسي عن أمله في ”أن تظل هناك فرصة للعودة إلى القانون الدولي والالتزامات الدولية“، مشددا على أن بلاده مستعدة دائما لحوار يعيدنا إلى العدالة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة“.

في غضون ذلك، نقلت وكالة ”رويترز“ عن شاهد في كييف قوله، إن صافرات الإنذار أمكن سماعها تدوي في المدينة، اليوم الخميس.

إلى ذلك، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الخميس، إن ألمانيا مستعدة لجميع السيناريوهات في حالة تدفق لاجئين من أوكرانيا، وستساعد البلدان المجاورة الأخرى مثل بولندا في حالة حدوث تدفقات واسعة النطاق للاجئين.

وقالت فيزر: ”السلطات الأمنية أعدت نفسها بالفعل بشكل مكثف لجميع السيناريوهات الممكنة وعززت إجراءات الحماية“، مضيفة أنها لا تتوقع تحركات كبيرة للاجئين من أوكرانيا إلى بولندا أو ألمانيا في الوقت الحالي.

وغزت قوات روسية أوكرانيا، اليوم، في هجوم حاشد برا وبحرا وجوا، وذلك في أكبر هجوم تشنه دولة ضد أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن فجر الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا؛ دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف.