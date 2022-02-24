صندوق النقد يحذر.. اقتصاد العالم في خطر!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 6:44 مساءً

حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات خطيرة وكبيرة على الاقتصاد في منطقة النزاع الروسي الأوكراني وكذلك في العالم أجمع.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في تدوينة لها عبر الحساب الرسمية لها على تويتر “إن الأمر أصبح يهدّد النمو العالمي”.

وأضاف جورجييفا “أشعر بقلق كبير حيال ما يحصل في أوكرانيا، وقبل كل شيء، حيال العواقب على أناس أبرياء. هذا يشكّل خطراً اقتصادياً كبيراً على المنطقة والعالم. نحن نقيّم التداعيات ومستعدّون لدعم أعضائنا عند الحاجة”.

وفجر الخميس، بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي “دونيتسك” و”لوهانسك” شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.

وتلا ذلك، سماع دوي انفجارات في عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد ومن ثم دوت صافرات سيارات الإسعاف في أرجاء واسعة بالبلاد.

وفي كلمة متلفزة، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي على خط الأزمة مع أوكرانيا فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدا أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

وكانت أوكرانيا أغلقت الخميس مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية، فيما كتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر أن بلاده تواجه “غزوا كاملا”.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه على البقاء في منازلهم قدر الإمكان، قائلا: “نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر”.