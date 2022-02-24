الصورايخ الروسية “المرعبة” قد تصل إلى بريطانيا في 20 دقيقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 6:39 مساءً

قالت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الخميس، نقلا عن خبير عسكري نووي معروف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادر على محو 9 قواعد عسكرية بريطانية في 20 دقيقة.

وجاءت التعليقات وسط تصاعد التوتر مع الدول الغربية بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتهديدها بفرض مزيد من العقوبات القاسية على الكرملين.

ولفتت الصحيفة، إلى أن روسيا تمتلك أكبر ترسانة أسلحة نووية في العالم بأسطول قوامه 6257 صاروخا وقاذفة، تشمل 527 صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات، وقاذفات إستراتيجية.

ونقلت عن كريستوفر ويتمان، الخبير العسكري في الجيش البريطاني والباحث في الحرب النووية، قوله ”إن سرعة الصواريخ البالستية العابرة للقارات تصل إلى أربعة أميال في الثانية في حوالي عشر دقائق بعد الإطلاق“، ما يعني أن هذه ”الأسلحة المرعبة“ قد تصل إلى المملكة المتحدة من روسيا في غضون 20 دقيقة.

وأشار ويتمان إلى أن روسيا أطلقت أخيرا صاروخين نوويين باليستيين في اختبارات أمر بها بوتين مع تصاعد التوتر مع الغرب.

ونبّه ويتمان إلى أنه إذا استهدفت روسيا المملكة المتحدة في أي حرب فستهدف إلى ضرب 6 قواعد رئيسة للقوات الجوية الملكية في عدد من المدن البريطانية تشمل كروتون في نورثهامبتونشاير، وبارفورد سانت جون في أوكسفوردشاير.

ولفت إلى أن الأهداف المحتملة الأخرى تشمل ثلاث قواعد تابعة للبحرية الملكية – HNMB Clyde في اسكتلندا، و HNMB Devonport في بليموث، و HNMB Portsmouth.

وأوضح ويتمان أنه في أحدث اختبارات الصواريخ التي أجراها الكرملين أخيرا، والتي شاهدها بوتين على الشاشة إلى جانب رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو، تم إطلاق صاروخ عابر للقارات شمال غرب روسيا، وصاروخ آخر من غواصة في بحر بارنتس، والتي ورد أنها أصابت أهدافا على بعد آلاف الكيلومترات شرق شبه جزيرة كامتشاتكا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: ”مثل هذه التجارب، بالطبع، مستحيلة دون رئيس الدولة.. أنت تعرف شيئا عن الحقيبة السوداء الشهيرة والزر الأحمر“.

وقالت الصحيفة: ”يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين روسيا والغرب، بسبب غزو أوكرانيا، واعتراف بوتين بمنطقتين مستقلتين من أوكرانيا، وأرسل قواته إلى منطقتين يسيطر عليهما المتمردون في شرق أوكرانيا“.