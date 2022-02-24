شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر القوات الروسية والأوكرانية.. إسقاط مروحيات وتعطل مطارات وتحطم مقاتلات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رصدت تقارير إخبارية، خسائر القوات الأوكرانية والروسية، في أول ساعات التدخل الروسي في العمق الأوكراني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحية عسكرية تابعة للجيش الأوكراني و 4 طائرات مسيرة وتعطيل 11 مطارا و3 نقاط قيادية و 18 محطة رادار إس 300 وتحطم مقاتلة روسية نتيجة عطل.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

وحذر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، موسكو في وقت سابق من اليوم، من أنها ستدفع ثمنًا باهظًا بسبب غزو أوكرانيا، كما حذّر من عواقب وخيمة من الاعتداء على أوكرانيا”.

وأشار الأمين العام للحلف، إلى أن قوات الناتو وُضعت في حالة تأهب قبل أسابيع قليلة، لكن لم يتم نشرها