شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل رقمًا في إصابات كورونا لأول مرة منذ شهرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجلت وزارة الصحة في الكويت، أقل من ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ شهرين، في تطور يشير إلى تحسن الحالة الوبائية في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل إنخفاضا ملحوظا وكبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة تأكيد 866 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 617 ألف و275 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تسجيل حالة وفاة جراء مضاعفات الفيروس ترفع إجمالي الوفيات إلى 2534 حالة.

وذكرت أن حالات التشافي الجديدة بلغت 1805 حالة، ترفع إجمالي التعافي إلى 601 ألف و386 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 72 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في أجنحة “كوفيد” 239 حالة.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الإصابات الجديدة من المسحات تراجعت لتسجل 3.4% من 25 ألف و186 مسحة.

وأكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 13 ألف و355 حالة، لافتة إلى أن نسبة الشفاء من “كورونا” ارتفعت لتصل إلى 97.4%.