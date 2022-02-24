شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية يكشف موعد انتهاء الحرب على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين، موعد انتهاء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال في تصريحات صحفية: إن “الرئيس بوتين هو من يحدد مدة العملية الخاصة في أوكرانيا، وهذا يتوقف على مدى فعاليتها وجدواها”.

وأوضح بيسكوف، أن “الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدًا للشعب الروسي”.

وكان الرئيس الروسي أعلن إطلاق عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي “دونيتسك” و”لوهانسك” شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة. Related Posts:

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