شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسي على مشارف «كييف».. هل يهرب رئيس أوكرانيا لأمريكا؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن محاولات الجيش الروسي لاقتحام العاصمة كييف، في الوقت الذي أفاد فيه الأمن الروسي بأن قوات حرس الحدود الأوكراني غادرت مواقعها على الحدود مع البلاد.

وتسائلت وسائل إعلام، حول نية الرئيس الأوكراني مغادرة بلاده إلى أمريكا خوفًا من استهدافه في غارات روسية حال تصاعد الهجوم أكثر من ذلك.

وأكد شهود عيان سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق ضد أوكرانيا.

وكشفت السلطات في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا (الخميس) أن 18 قتيلا سقطوا في هجوم صاروخي.

وقالت السلطات في بلدة بروفاري إن ما لا يقل عن 6 قتلوا في البلدة الواقعة بالقرب من العاصمة كييف.

وأغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية، وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر أن بلاده تواجه طغزوا كاملا”.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي مواطنيه على البقاء في منازلهم قدر الإمكان، قائلا: “نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر”. Related Posts:

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