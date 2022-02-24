شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الغاز في أوروبا ترتفع وتسجل في بريطانيا زيادة بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا غير مسبوق على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وسجلت في بريطانيا زيادة بنسبة 50%.

يذكر أن روسيا استهدفت قاعدة بحرية بالصواريخ، فيما أكد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن الوحدات الأوكرانية ومراكز التحكم العسكرية والمطارات في شرق أوكرانيا تتعرض لقصف روسي مكثف.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “القوات الجوية الأوكرانية تحاول صد الهجوم الجوي روسي”، مضيفا أن “التقارير عن هبوط القوات الروسية في أوديسا كاذبة”.

وأعلن حرس الحدود الأوكراني أن أوكرانيا تتعرض لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن العدوان الروسي على أوكرانيا هو الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد ‏عدة ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس، عن عمل عسكري خاص في شرق أوكرانيا.‏

وقال كوليبا في تصريحات نقلتها العربية: هجوم روسيا أخطر عمل عدواني منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفًا: ندعو كافة ‏الشركاء لقطع علاقاتهم الدبلوماسية مع روسيا.‏

وأعلنت السلطات الأوكرانية سقوط ضحايا من المدنيين في البلاد، بالتوازي مع إعلان الجيش الأوكراني مقتل ‏‏50 جنديا روسيا وإسقاط 6 طائرات، جاء ذلك بعد مطالبة الرئيس فلوديمير زيلينسكي من قواته المسلحة الرد بقوة على الغزو ‏الروسي‎.‎