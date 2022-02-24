شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قوات روسية تدخل خاركييف بدون قتال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة العربية مقطع فيديو وثقت من خلاله دخول قوات وأرتال عسكرية روسية إلى مدينة خاركييف بدون قتال.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن العدوان الروسي على أوكرانيا هو الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد ‏عدة ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس، عن عمل عسكري خاص في شرق أوكرانيا.‏

وقال كوليبا في تصريحات نقلتها العربية: هجوم روسيا أخطر عمل عدواني منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفًا: ندعو كافة ‏الشركاء لقطع علاقاتهم الدبلوماسية مع روسيا.‏

وأعلنت السلطات الأوكرانية سقوط ضحايا من المدنيين في البلاد، بالتوازي مع إعلان الجيش الأوكراني مقتل ‏‏50 جنديا روسيا وإسقاط 6 طائرات، جاء ذلك بعد مطالبة الرئيس فلوديمير زيلينسكي من قواته المسلحة الرد بقوة على الغزو ‏الروسي‎.‎