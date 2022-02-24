شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تقدم روسي نحو أوكرانيا عبر 3 محاور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفاد مسؤول بوزارة الدافع الأمريكية (البنتاجون) أن الروس يتقدمون من الجنوب إلى الشمال ومن بيلاروس إلى كييف ومن الشمال الشرقي نحو الجنوب.

وأضاف أن ما نراه الآن هو المرحلة الأولى من عملية واسعة النطاق.

وكانت وسائل إعلام مختلفة تحدثت عن محاولات الجيش الروسي لاقتحام العاصمة كييف، في الوقت الذي أفاد فيه الأمن الروسي بأن قوات حرس الحدود الأوكراني غادرت مواقعها على الحدود مع البلاد.

وتساءلت وسائل إعلام، حول نية الرئيس الأوكراني مغادرة بلاده إلى أمريكا خوفًا من استهدافه في غارات روسية حال تصاعد الهجوم أكثر من ذلك.