أمريكا ترسل «جافلين» لأوكرانيا للقضاء على الدبابات الروسية

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جدة - الخليج 365-فريق التحرير : يترقب الجميع الرد الأمريكي على أرض الواقع، بعد أن هاجمت روسيا أوكرانيا بضربات صاروخية دمرت البنية التحتية العسكرية ومطارات ومنشآت وقواعد عسكرية.

فيما أكدت تقارير أمريكية، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بكميات كبيرة من منظومة “جافلين” المحمولة المضادة للدبابات، للتصدي للغزو الروسي والقضاء على الدبابات والمدرعات الروسية.

من جانبه قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن عدد منظومات “جافلين” الصاروخية المضادة للدبابات في الجيش الأوكراني يزيد عمّا هو عليه في بعض بلدان الناتو.

مع ذلك فإن تلك المنظومة ليست بمنظومات رخيصة حيث يبلغ سعر منظومة واحدة تتضمن 6 صواريخ ما يزيد عن مليون دولار. ويعني ذلك أن “جافلين” هي من أغلى المنظومات المحمولة المضادة للدبابات في العالم.

فيما أعلن الأميركيون أن “جافلين” قادرة على تدمير أية دبابة بنسبة 100 بالمئة ويكفي لمشغّلها أن يُثبت هدفاً في نظام التصويب الإلكتروني ويطلق الصاروخ، ليخضع الهدف للمعالجة بواسطة الأدمغة الإلكترونية للصاروخ الذي يستهدف أعالي البرج المدرع للدبابات باعتبارها أضعف نقطة عرضة من ناحية الحماية من الصواريخ. Related Posts:

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