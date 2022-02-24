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"الطيران المدني" : على المسافرين الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة

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الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم تعميماً لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية -يشمل الطيران الخاص- بِشأن ضرورة الإفصاح عن المبالغ النقدية والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتجاوز الحد المسموح به.

ونص التعميم على أنه يجب على شركات الطيران توعية المسافرين المغادرين والقادمين إلى المملكة بضرورة الإفصاح للجهات المختصة عن المبالغ النقدية والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتجاوز الحد المسموح به حسب أنظمة المملكة العربية السعودية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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