شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدني" : على المسافرين الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم تعميماً لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية -يشمل الطيران الخاص- بِشأن ضرورة الإفصاح عن المبالغ النقدية والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتجاوز الحد المسموح به.

ونص التعميم على أنه يجب على شركات الطيران توعية المسافرين المغادرين والقادمين إلى المملكة بضرورة الإفصاح للجهات المختصة عن المبالغ النقدية والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتجاوز الحد المسموح به حسب أنظمة المملكة العربية السعودية.