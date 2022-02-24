شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض "عقوبات موجعة" ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة "موجعة وواسعة النطاق" على روسيا. وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لديه خطط طارئة من أجل استقبال اللاجئين النازحين بسبب الغزو الروسي.

وأضافت فون دير لاين أن هناك خططا " للترحيب باللاجئين مع أوكرانيا واستضافتهم" بالاضافة لدعم الأشخاص النازحين داخليا.

وأشارت إلى أن هذه الخطط تأتي ضمن استعدادات أوسع نطاقا في حال وقوع هجوم روسي، تشمل خطوات لتحسين الأمن السيبراني للكتلة الأوروبية وتنويع إمدادات الغاز.

وشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية متوقعة منذ فترة طويلة على أوكرانيا المجاورة.

وتعهد زعماء الاتحاد الأوروبي بالرد على "العدوان (الروسي) السافر" على أوكرانيا في قمتهم الطارئة، واتخاذ قرار بشأن إجراءات جديدة لتحميل موسكو "تبعات ضخمة وشديدة".

وهدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بتوقيع عقوبات قاسية عليها بعد هجومها على أوكرانيا، قائلا إن بلاده سوف تتصرف" دون ضعف".