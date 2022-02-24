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ختام الجولة (23) من الدوري الممتاز تشهد خمس مواجهات

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-02-24 | 17:27

ختام الجولة (23) من الدوري الممتاز تشهد خمس مواجهات

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ستشهد منافساتُ الجولة (23) لمسابقةِ دوري الكرةِ الممتاز للموسم الحالي، غداً الجمعة، إقامةِ خمس مبارياتٍ في ملاعب بغداد والمحافظات.
حيث يستضيفُ فريق النجف بملعبه فريق أربيل، في تمامِ الساعة (1:30) ظهراً ويملك فريق النجف (32) نقطةً، ويقف عند الموقعِ الثامن من تسلسل ترتيب الفرق، فيما يبلغ رصيد فريق أربيل (25) نقطة.

ويضيّف فريق أمانة بغداد بملعبهِ فريق زاخو في المباراةِ التي تجري في الساعة (2:00) ظهراً، ويبلغ رصيد فريق أمانة بغداد (23) نقطةً، في حين يملك فريق زاخو (34) نقطة.


وفي ملعبِ الشعب الدوليّ يحلُ فريق نفط البصرة ضيفاً على فريق الشرطة في اللقاءِ الذي يقامُ في الساعة (3:45) عصراً، ويتصدر فريق الشرطة ترتيبَ فرق الدوري برصيد (60) نقطةً، فيما يملك فريق نفط البصرة (30) نقطة.

ويلعبُ فريق نفط الوسط بملعبه في مدينةِ النجف أمام ضيفه فريق الكرخ في المباراة التي تقامُ في الساعةِ (6:00) مساءً، ويبلغ رصيد فريق نفط الوسط (39) نقطةً، ويحتل المركز الخامس، بينما يملك الكرخ (18) نقطة.


ويختتمُ فريق القوة الجوية مباريات الجولةِ بمواجهته ضيفه فريق نوروز في تمام الساعة (8:15) مساءً في ملعبِ الشعب الدولي، ويحتل فريقُ القوة الجوية المركز الرابع برصيد (41) نقطةً، بينما يملك فريق نوروز (23) نقطة.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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