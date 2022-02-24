أوكرانيا تكشف عن سيطرة القوات الروسية على مطار قرب كييف

بغداد - ياسين صفوان - كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف كييف.

وأعلن زيلينسكي في كلمة له، عن "نجاح ردع القوات المسلحة الأوكرانية للقوات الروسية في معظم المناطق".

وأضاف "نحن على اتصال دائم بزعماء العالم ولقد بدأت روسيا بالفعل في تلقي أولى العقوبات".

وبدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك.