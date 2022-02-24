مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في العراق_ عاجل

وقدمت الممثلة الأممية الخاصة بالعراق "جينين بلاسخارت" احاطة للمجلس بشأن الاوضاع في العراق قالت فيها : "يزداد تساؤل الكثير من العراقيين إذا ما كانت المصلحة الوطنية هي بالفعل "الشغل الشاغل" للمفاوضات الجارية".واضافت: "ينبغي أن تكون الأولوية هي الاتفاق بصورة عاجلة على برنامج عمل يعالج فوراً وبشكل هادف قائمة العراق الطويلة من المسائل الداخلية المعلقة".

واوضحت بلاسخارت انه "حان الوقت لإعادة تسليط الضوء على ما يستحقه شعب العراق"، مؤكدة على انه "يجب عدم عرقلة التغيير والإصلاحات التي تحتاجها البلاد بشدة".

واشارت الى انها "شددت دائماً على الحوار بين بغداد وأربيل لإنهاء المشكلات العالقة".

وبينت: "العراق معرض إلى شح بالمياه بسبب التغيرات المناخية وانخفاض تدفقات الأنهار".



وأكدت بلاسخارت ان "المخيمات شمال شرق سوريا تعد قنابل موقوتة، ومخيم "الهول" قد يكون قنبلة إذا لم تتم معالجة هذا الملف".