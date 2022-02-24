شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يستدعي سفير روسيا للاحتجاج.. وماكرون يعتبر الحرب "تحولا" في تاريخ القارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

الخليج 365 - متابعات

قالت الإدارة الأوروبية للشؤون الخارجية إن الاتحاد الأوروبي استدعى، اليوم الخميس، سفير روسيا لديه، وطالب بالإنهاء الفوري للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وأضافت أن التكتل نقل خلال الاجتماع مع السفير ”إدانته القوية للغزو غير المبرر لأوكرانيا، والمطالبة بوقف العمليات العسكرية على الفور وسحب كل القوات والمعدات العسكرية دون قيد أو شرط من كامل الأراضي الأوكرانية“.

في غضون ذلك، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب للأمة، اليوم الخميس، برد حازم على الغزو الروسي الذي اعتبره نقطة تحول في تاريخ أوروبا؛ ”لما سيكون له من تأثير دائم وعميق على حياة الأوروبيين، وعلى الوضع الجيوسياسي للقارة“.