أول رد فعل من الخارجية المصرية على الحرب الروسية الأوكرانية

الشارقة - اميمة ياسر - تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ التطورات المُتلاحقة اتصالًا بالأوضاع في أوكرانيا، وتؤكد أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديًا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى تصعيد خطير، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

اشتباكات جوية وبرية وقصف في كييف

وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية، أن عدد من المقاتلات السوخوى الروسية تشتبك مع مقاتلات "ميج" الأوكرانية فوق العاصمة كييف، بحسب قناة "العربية".

وأعلن جهاز الأمن الفدرالى الروسى، أن 46 عنصرا من حرس الحدود الأوكرانى تركوا مواقعهم وتوجهوا إلى روسيا.

رفع العلم الروسي جنوب أوكرانيا

وفي سياق متصل، رفعت القوات الروسية، العلم الروسى على بلدية مدينة خيروكم جنوبى أوكرانيا قرب جزيرة القرم، بحسب قناة "سكاى نيوز" عربية.

كما أعلنت مصادر فى حرس الحدود الأوكرانى، أن عدد من المروحيات الروسية هاجمت قبل قليل، مطار غوستوميل العسكري قرب كييف.

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف، قبل قليل تعرض مقر الاستخبارات الأوكرانية لقصف صاروخى.

أكثر من 60 قتيلا

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها تمكنت من أسر أكثر من 90 جنديا روسيًا، وفق تقارير إعلامية.

وفي ذات السياق، أفادت تقارير إعلامية، بمقتل أكثر من 60 شخصا جراء الهجوم العسكري الذى استهدف عدة مناطق فى أوكرانيا.

الناتو يتأهب بمقاتلات

بدوره قال ينس ستولتنبرج أمين عام حلف "الناتو"، إن موسكو تريد تمزيق القواعد التي حفظت السلام لعقود وإعادة رسم خرائط النفوذ والحرية والديمقراطية، مؤكدا عدم إرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلا: " قدمنا لأوكرانيا أنظمة دفاعية لكن ليس لدينا خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا".

وكشف ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى، عن وضع أكثر من مائة مقاتلة و120 سفينة وقوات تدخل في حالة تأهب قصوى، بعد الهجوم العسكري الروسى على أوكرانيا.

ودعا أمين عام حلف "الناتو"، دول الحلف إلى "وقفة رجل واحد" لحماية مصالح الأمنية، مشيرا إلى أن الحلف ساهم في بناء جيش أكراني قوي أقوى مما كان في 2014.

فرنسا تتوعد بوتين

وعلى صعيد متصل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستقف مع أوكرانيا، مؤكدا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنتهك ميثاق الأمم المتحدة، بحسب قناة العربية.

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمته بشأن تطورات غزو روسيا لأوكرانيا، إلى أن بلاده تدعم أوكرانيا وتتحمل المسئولية لتوفير الحماية للدول الأوروبية، وأوضح إن الرئيس الروسى قرر تهديد السلام فى أوروبا.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أنه سيرد بدون ضعف على العمل الحربي الروسي ضد أوكرانيا، مؤكدا أنهم لن يظهروا ضعفا في فرض مزيد من العقوبات على روسيا، موضحا أن روسيا ستعاني من تبعات مدمرة طويلة الأمد.

بايدن يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

من جانبه، أدان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الهجوم الروسي على أوكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي".

وقال بايدن - في بيان نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - إنني "أدين هذا الهجوم غير المبرر من قبل القوات العسكرية الروسية.. لقد أطلعته (زيلينسكي) على الخطوات التي نتخذها لحشد الإدانة الدولية، بما في ذلك الاجتماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف بايدن أن زيلينسكي طالبه بدعوة قادة العالم إلى التحدث بوضوح ضد الهجوم الروسي والوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيلتقي بقادة دول مجموعة السبع وأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها سيفرضون عقوبات شديدة على روسيا.

خام برنت يشتعل

وعلى الجانب الاقتصادي، تخطى خام برنت 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ سنوات، وفق مصادر إعلامية، تزامنا مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قال إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.

وأعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت عملية إنزال فى ماريبول وأوديسا .

وقالت وسائل إعلام دولية، أن دوى انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف على الحدود الشمالية الشرقية، وكذلك دوى إطلاق نار بمحيط مطار بوريسبل فى العاصمة الأوكرانية كييف.

كما شهدت مدن الشرق الأوكرانية عملية نزوح واسعة للسكان باتجاه الشرق، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية ضد كييف، وفق تقارير إعلامية.

أعلنت روسيا تدمير القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن البنية التحتية لسلاح الطيران الأوكراني خرجت عن الخدمة، بحسب تقارير إعلامية.

وشوهد تصاعد أعمدة دخان كثيفة ناتجة عن انفجار في مطار تشوغيف العسكري بمنطقة خاركوف الأوكرانية.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.