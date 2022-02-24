شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مشروعات مياه الشرب للنواب: تغطية 80% من قرى القليوبية بخدمات الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة حول عدم إعادة الشيء لأصله ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية المتهالكة نتيجة أعمال توصيل الصرف الصحي بقرية شبلنجة – مركز بنها – محافظة القليوبية، حيث رد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قائلا: "ننتظر مذكرة بالوقائع والمخالفات للبت فى هذا الأمر".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة 19 طلب إحاطة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

ومن ناحيته، قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، إنه سيتم الانتهاء من محطة المعالجة وستدخل الخدمة فى 30 يونيو، وفى 30 مارس المقبل سيكون هناك تشغيل أولى، ومن ثم إعادة الشىء لأصله لا يتم سوى بعد الانتهاء من الوصلات المنزلية، والوصلات المنزلية لا يتم البدء فيها سوى بعد الانتهاء من محطة المعالجة، والذى سيكون فى يونيو المقبل والتشغيل الأولى فى شهر مارس المقبل.

وقال الفار إن تغطية القرى بالصرف الصحى فى القليوبية وصل 80% خلال السنوات السبعة الأخيرة بزيادة بلغت 60%.