شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إنزال جوي للقوات الروسية على مطار هوستوميل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أفادت شبكة “سي إن إن” أن القوات الروسية سيطرت على مطار هوستوميل على بعد 25 كلم من كييف عبر إنزال جوي.
كما نقلت صورا من مطار هوستوميل قرب كييف حيث نفذت القوات الروسية إنزالا جويا.
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