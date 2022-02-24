شكرا لقرائتكم خبر عن «انفجارات ومتاجر مغلقة».. صور تكشف حقيقة الوضع من الداخل الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدرت الأحداث الأوكرانية المشهد الأول في الصحف العالمية ، حيث نشرت صحيفة الغارديان البريطانية بعضاً مما قاله السكان في مدن أوكرانية، عقب بدء الهجوم الروسي.

ونقلت عن أحد السكان أنها سمعت أصوات انفجار في الجزء الشرقي من منطقة بريمورسكي، وأن قذيقة أصابت منزلا سكنيا.

بينما أفاد آخر أن المدينة لا تزال هادئة، لكن هناك أصوات قصف في الجنوب.

فيما كان الوضع في مدينة خيرسون أوبلاست، كما ذكر أحد السكان أن القوات الروسية تمر عبر القرى الأوكرانية دون توقف.

ونوه أن رتلا من الدبابات الروسية وناقلات جنود مدرعة وشاحنات عسكرية تحرك في اتجاه نوفا كاخوفكا.

كما ذكر أحد سكان بلدة تشابلينكا أننا نجلس قرب منازلنا، المتاجر مغلقة، لا شيء يعمل، أصوات القصف كانت في الصباح، لكن الهدوء يسيطر حاليا، بحسب قوله.