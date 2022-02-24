شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة خليجية تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى أوكرانيا لهذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : أعلن المتحدث باسم شركة “فلاي دبي”، تعليق الرحلات بين دبي وأوكرانيا مؤقتا حتى 8 مارس المقبل.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إنه سيتم التواصل مع المسافرين بخصوص خيارات إعادة قيمة التذكرة وإعادة الحجز الخاصة بهم.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، وقال إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

وتابع بوتين: “مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت”. Related Posts:

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