شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قصف صاروخي روسي يستهدف قاعدة جوية جنوب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : نشر حساب “الأحداث الأمريكية” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يوثق لحظة استهداف روسيا قاعدة “Melitopol” الجوية جنوب أوكرانيا بقصف صاروخي وتدميرها.

وكانت روسيا استهدفت قاعدة بحرية بالصاوريخ، فيما أكد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن الوحدات الأوكرانية ومراكز التحكم العسكرية والمطارات في شرق أوكرانيا تتعرض لقصف روسي مكثف.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “القوات الجوية الأوكرانية تحاول صد الهجوم الجوي روسي”.

وأضاف أن “التقارير عن هبوط القوات الروسية في أوديسا كاذبة”.

وأعلن حرس الحدود الأوكراني أن أوكرانيا تتعرض لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار.

وأفاد مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية بأن “بلدة شاستيا التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية سقطت في أيدي الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد. Related Posts:

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