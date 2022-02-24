شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أوكرانيا تقصف مدينة بيلغرود الروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وكالة تاس الروسية أن أوكرانيا تقصف مدينة بيلغرود الروسية.

يأتي هذا عقب مقتل 18 شخصا على الأقل في مدينة أوديسا جراء قصف صاروخي روسي.

ووصف حلف شمال الأطلسي “الناتو” في بيان، اليوم الخميس، الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا بأنه “غير مبرر”، داعياً موسكو للوقف الفوري للعملية العسكرية.

وقال البيان: “يجب أن يتحمل قادة روسيا المسؤولية الكاملة عن عواقب أفعالهم، وستدفع روسيا ثمنا اقتصاديا وسياسيا باهظا للغاية”.